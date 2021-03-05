بالجلباب .. رشدي أباظة يقرأ القرآن في أواخر أيامه.. صورة نادرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ"دنجوان السينما المصرية" الفنان الراحل رشدي أباظة في أواخر أيامه".





وظهر رشدي أباظة وهو يرتدي جلباب وطاقية ‏على رأسه وهو يتلو القرآن من مصحف يحمله بين يديه، نالت إعجاب الجميع.





ولد رشدي أباظة في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980، وكان يتحدث الانجليزية والفرنسية والإيطالية والاسبانية والألمانية.



