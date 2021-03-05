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محافظات

شوشة: استكمال المستهدف من حملة تطعيم الأطفال في سيناء يومي الجمعة والسبت

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:03 ص
صدى البلد
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احمد صالح

أعلن اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تقرر  مد حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الجمعة والسبت  لاستكمال تطعيم كافة الأطفال، حيث انه تم الانتهاء من تطعيم نحو92% مشدد علي ضرورة  استكمال العدد المستهدف.


وناشد الآباء والأمهات بسرعة تطعيم أبنائهم،. باعتباره ضرورة لصحة الأطفال وأن أي تأخير في غير صالحهم .


وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الحملة تستهدف 54 ألفًا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء فى المرحلة العمرية من سن يوم وحتى ٥ سنوات ، أن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة المنتشرة بالتجمعات والمناطق والأحياء.


وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه بناء على تعليمات وزارة الصحة، تقرر مد العمل في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الجمعة والسبت بجميع الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية و مكاتب الصحة ، مشيرا  الي ان التطعيم مجاني ودون أى مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.


من جانبه، أشار محمد حمزه مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة محمد حمزة إلى أن التطعيم متوافر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء. ، وأكد علي أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين في الفم، مؤكدا علي ضرورة إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.


واشار  محمد حمزه مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بمديرية الصحة   إلى توافر  التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.وأكد أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين في الفم، منوها بضرورة إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.


وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء ، انه تم  تسهيل مهمة الطواقم الطبية للحملة بتخصيص 7 مساجد كبرى بمدينة العريش تنطلق من أمامها الحملة وتمارس مهمتها أمامها، وهى مساجد: الرفاعى، القرماني، أبو فراس، النصر، الفتاح "تحفيظ القرآن سابقًا"، عمرو بن العاص، والزهور

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