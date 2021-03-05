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تؤثر على الكبد والكلى.. أضرار حبوب إنقاص الوزن

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
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إسراء صبري
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن أضرار حبوب إنقاص الوزن.

حيث أوضح التقرير أن حبوب إنقاص الوزن تؤثر على الكبد، وتسبب في حدوث مشاكل في الكلى.

كما أن حبوب إنقاص الوزن تؤثر على النوم مما تسبب في حدوث أرق، وارتفاع في ضغط الدم.

وأشار التقرير إلى أن حبوب إنقاص الوزن تسبب في حدوث إسهال لفترات طويلة.

حيث يلجأ العديد من الأشخاص والنساء إلى استخدام حبوب تخفيف الوزن والتي تشمل المكملات الطبيعية أو الأدوية؛ من أجل التخلص من الوزن الزائد والوصول إلى الوزن المثالي دون اتباع أي رجيم أو حمية غذائيّة قاسية.
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