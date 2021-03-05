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محافظات

محافظ القليوبية: تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتعديات

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:10 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات والتعديات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لسيولة الحركة المرورية والعمل على راحة المواطنين.


ووجه الهجان رؤساء المدن والأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة ، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن.

وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة مفاجئة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع الشعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، وجرى مصادرة 25 شيشة، بالإضافة إلى التحفظ على 30 مقعدا في الطريق العام.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الطرق البديلة لشركات البترول بمسطرد وشارع عزبة أفندينا، قبل نقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول إلى طريق الخصوص الدائري مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية التي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.

من ناحية أخرى أعلن محافظ القليوبية، إطلاق مشروع تطوير شارع أحمد عرابي، بشبرا بتكلفه 60 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، بضرورة التنسيق التام في الأعمال المطلوبة لتطوير شارع ومحور أحمد عرابي، والتأكد من انتهاء نقل جميع المرافق وعمل محاضر انضمامية بين جميع شركات المرافق سواء كهرباء أو غاز او تليفونات أو مياه او صرف صحي او شبكات التحول الرقمي، حتى لا يتم إجراء أي أعمال حفر مرة أخرى، بعد انتهاء أعمال التطوير وفتح المحاور والرصف.

كما كلف المحافظ بعمل أماكن انتظار للطريق في المناطق التي تسمح بذلك، مؤكدا أنه سيتم تطوير الشارع بالكامل وربطه مع طريق شبرا بنها الحر، كما سيتم تغطية الترعة البولاقية التي تقع في بداية الطريق بموازاة الطريق الدائري وسيتم استغلال جزء منها في توسعة الطريق.
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