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محافظات

شاهد.. كبار ألسن وأصحاب الأمراض المزمنة يتلقون لقاح كورونا بشبرا الخيمة

الخميس 04/مارس/2021 - 03:27 م
تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا
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إبراهيم الهوارى
بدأت مديرية الشئون الصحبة بمحافظة القليوبية اليوم تطعيم الفئات المستحة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا بمستشفى كفر شكر ومعهد ناصر بشبرا الخيمة.

من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة أن هناك مركزين للتطعيم ضد فيروس كورونا في محافظة القليوبية، وهما مركز اللقاحات بمستشفى كفر شكر المركزى، ومركز اللقاحات بمستشفى معهد ناصر بشبرا الخيمة.

وأشار عبد الغنى إلى أنه يتلقى المواطنون الذين قد سبق لهم التسجيل على الموقع الإلكتروني الجرعة الأولى من اللقاح، لافتا إلى أنه يتم التسهيل على المواطنين فى سرعة صرف لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، من الفئات المستحقة بعد إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين

وبعدها يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، وتوقيع الكشف الطبى لقياس الوظائف الحيوية، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتسلم كارت المتابعة لتلقى الجرعة الثانية ، كما خصصت الوزارة  40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية منهم مستشفى كفر شكر ومستشفى ناصر.

من جانبه اكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة إن الوزارة عملت من قبل على تسجيل بيانات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لدى قاعدة البيانات في الوزارة، إذ تم تسجيل أكثر من 80% من بيانات هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى المسجلين في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد تدخل عنصر بشرى لاختيار الحالات الأولى للقاح، ولا يوجد عنصر مجاملة أو تحيز لهذا أو ذاك حيث سيكون الاختيار إلكترونيا وفقا للحالات المستحقة.
شاهد.. كبار ألسن وأصحاب الأمراض المزمنة يتلقون لقاح كورونا بشبرا الخيمة
شاهد.. كبار ألسن وأصحاب الأمراض المزمنة يتلقون لقاح كورونا بشبرا الخيمة
شاهد.. كبار ألسن وأصحاب الأمراض المزمنة يتلقون لقاح كورونا بشبرا الخيمة
شاهد.. كبار ألسن وأصحاب الأمراض المزمنة يتلقون لقاح كورونا بشبرا الخيمة
شاهد.. كبار ألسن وأصحاب الأمراض المزمنة يتلقون لقاح كورونا بشبرا الخيمة
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