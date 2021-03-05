صحة القليوبية: الاطمئنان على المرضى قبل تطعيم لقاح كورونا.. فيديو

أكد الدكتور أسامة أبوعامر مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالقليوبية انه تم رفع حالة الطوارئ فى الإدارة تزامنا مع بدء تطعيم الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح فيروس كورونا





وقال أبو عامر لـ صدى البلد ان ادارة مكافحة العدوى تابعت تنفيذ الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الماسكات والوقايات الشخصية، مشيرا الى انه فور استقبال الحالة في المستشفى يتم قياس درجة حرارتها قبل بدء التطعيم ومتابعة اى أعراض عليه سواء كانت ارتفاع فى درجات حرارة او أى أمراض أخرى.





واشار الى انه بعد الاطمئنان على المريض وعلى حالته الصحية يتم تسجيل بياناته وبدء تطعيمه باللقاح ثم متابعته من خلال أطباء متخصصين عقب إعطائه اللقاح.





كانت وزارة الصحة أعلنت عن فتح باب التسجيل للمواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا، من الفئات المستحقة بعد إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين.





وبعدها يتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقى اللقاح، وتوقيع الكشف الطبى لقياس الوظائف الحيوية، وتلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتسلم كارت المتابعة لتلقى الجرعة الثانية ، كما خصصت الوزارة 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية منهم مستشفى كفر شكر ومستشفى ناصر.





من جانبه قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة إن الوزارة عملت من قبل على تسجيل بيانات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لدى قاعدة البيانات في الوزارة، إذ تم تسجيل أكثر من 80% من بيانات هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى المسجلين في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا يوجد تدخل عنصر بشرى لاختيار الحالات الأولى للقاح، ولا يوجد عنصر مجاملة أو تحيز لهذا أو ذاك حيث سيكون الاختيار إلكترونيا وفقا للحالات المستحقة.