باليوسفى والقرع والأناناس.. طريقة عمل السموذى فى المنزل كالمحلات

تعد عصائر السموذى من أشهر أنواع العصائر التى انتشرت فى مجتمعنا خلال السنوات الماضية وتتقنها المطاعم والكافيهات بشكل احترافي، لكن مع تخوف بعض الأمهات من الاطعمة والمشروبات المباعة فى الشارع.

نقدم لكم طريقة عمل الـ سموذى فى المنزل بوصفات متعددة للشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سموذى قرع

1 كوب قرع مسلوق

1 كوب لبن

ربع كوب عسل ابيض

جوزة الطيب

ثلج عصير ليمون

طريقة تحضير سموذى قرع

* اخلطى كل المكونات و يقدم

مقادير سموذي بالقرع

كوب قرع مسلوق

كوب لبن

ربع كوب عسل أبيض

جوزة الطيب

ثلج

عصير ليمون

سكر

للتقديم:كريم شانتيه صوص كاراميل

طريقة تحضير سموذي بالقرع

* يخلط اللبن و العسل الأبيض في الخلاط مع السكر و رشة جوزة الطيب وعصير الليمون ثم يضاف القرع المسلوق في الثلج و

يزين السموذي بكريم الشانتيه وصوص الكاراميل على الوجه و يقدم باردًا