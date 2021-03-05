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أخبار البلد

فتح باب التسجيل بعمومية الصحفيين

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
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عبد الوكيل أبوالقاسم
فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل في جمعيتها العمومية العادية، ومن المقرر أن يتم خلالها إجراء انتخابات التجديد النصفي علي مقعد النقيب ونصف عدد أعضاء المجلس، في حالة اكتمال النصاب القانوني، والمقرر بحضور نحو 4958 صحفيًا يمثلون 50 +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

يتضمن جدول الأعمال ما يلى:
١-  التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مارس 2019. 

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس فى حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءًا. 6- ما يستجد من أعمال.  


وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمقرر بحضور نحو 4958 صحفيًا يمثلون 50+1 من المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، يتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد يوم 19 مارس علي أن يكون النصاب القانوني لصحة الإنعقاد حضور نحو 2479 صحفيا يمثلون 25% +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقاةب الصحفيين.
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