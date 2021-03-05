ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري يحذر من تناول منتجات الألبان والمكسرات بكثرة.. لهذا السبب |شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:10 ص
منتجات الألبان
منتجات الألبان
Advertisements
نورهان رأفت
كشف الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، صحة الدراسة التي تحذر من تناول الألبان والبيض بكثرة لعدم الإصابة بـ "الربو"، موضحا أن منتجات الألبان تسبب زيادة الالتهابات والكمادات مما يزيد من بعض الحالات المرضية، التي قد تؤدي للجوء إلى المستشفى.

وأكد الدكتور محمد سامي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتجات الألبان تحتوي على مواد تزيد من الالتهابات، وكثر تناولها قد يسبب الحساسية والأمراض التنفسية.

ولفت "سامي" إلى أن تناول البيض يجب أن لا يزيد عن بيضتين يوميا، وأكثر من ذلك، غير صحي، مشيرا إلى أن هناك 75% من سكان العالم يعانون من حساسية الألبان.

وأشار إلى أن الإحساس بالانتفاخ مؤشر من مؤشرات حساسية منتجات الألبان، محذرا من تناول المكسرات بكثرة في حالة الحساسية، لأن الإكثار من تناوله يسبب مشاكل صحية.

وتابع: أي منتج غذائي حتى وإن كان صحيا، فإن الإكثار منه يسبب خطرة على الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور