استشاري يحذر من تناول منتجات الألبان والمكسرات بكثرة.. لهذا السبب |شاهد

كشف الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، صحة الدراسة التي تحذر من تناول الألبان والبيض بكثرة لعدم الإصابة بـ "الربو"، موضحا أن منتجات الألبان تسبب زيادة الالتهابات والكمادات مما يزيد من بعض الحالات المرضية، التي قد تؤدي للجوء إلى المستشفى.





وأكد الدكتور محمد سامي، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منتجات الألبان تحتوي على مواد تزيد من الالتهابات، وكثر تناولها قد يسبب الحساسية والأمراض التنفسية.





ولفت "سامي" إلى أن تناول البيض يجب أن لا يزيد عن بيضتين يوميا، وأكثر من ذلك، غير صحي، مشيرا إلى أن هناك 75% من سكان العالم يعانون من حساسية الألبان.





وأشار إلى أن الإحساس بالانتفاخ مؤشر من مؤشرات حساسية منتجات الألبان، محذرا من تناول المكسرات بكثرة في حالة الحساسية، لأن الإكثار من تناوله يسبب مشاكل صحية.





وتابع: أي منتج غذائي حتى وإن كان صحيا، فإن الإكثار منه يسبب خطرة على الصحة.