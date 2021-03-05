الإسكان: تسليم 1128 وحدة بمشروع سكن مصر فى حدائق أكتوبر بعد غد

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وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٢ و ٧٣، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٣ و ١٠، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٤ و ٦٧، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.



وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٩٥ و ١٦٣، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٦ و ١٩٧، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠٥ و ١٩٨، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٦٤ و ٦٩، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٩٩ و ٧١، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ٢٠ و ٢٠٠، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.



وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٦٥ و ٧٧، يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام ٢١ و ٢٠٢ و ٢٠٧، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع،

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١١٨ و ١٠٤، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٩ و ١٠٥، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢١ و ١٠٦، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٠٧ و ١٠٣ يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٨ و ١٢٢، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٢٧ و ١٢٣، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٨ و ١٢٤، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١٠٩ و ١١٤، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١١ و ١٠١، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي ١٢٥ و ١١٣، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي ١١٢ و ١٢٦، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ بعد غد في تسليم ١١٢٨ وحدة سكنية (٤٧ عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، ويستمر حتى يوم الأحد 11/4/2021، فى التسليم.