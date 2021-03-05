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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على 11 صيادًا نجوا من الغرق قرب الجونة

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على إنقاذ 11 صيادًا من الغرق كانوا على متن مركب صيد "نعمة الله" ورقمها 44497.

وتعرضت المركب للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

جاء ذلك عقب استغاثة أرسلها إبراهيم إبراهيم عبدالله من قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بوجود 11 صيادًا من محافظات متعددة منهم عرفة الصعيدي من قرية برمبال يتعرضون للغرق على متن مركب الصيد كانت قادمة من السويس، فأجرى اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ اتصالات عدة بالقوات البحرية وعدد من المسئولين، وتم إنقاذ المركب.

وأكد إبراهيم إبراهيم عبدالله، أن الصيادين تم نقلهم لمركب آخر بصحبة اثنين من الصيادين من البحر الأحمر وهم في اتجاههم للسويس ليعودا لمحافظاتهم، مقدمًا الشكر لكل للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،وللقوات البحرية والصيادين لما قدموه من جهد للمشاركة في إنقاذ الصيادين.

وأضاف عبدالله، أن الصيادين من محافظات متعددة منهم من السويس وكفر الشيخ والقاهرة كانوا يعملون على متن المركب وينطلقون من السويس لمياه البحر الأحمر في رحلات صيد ثم يعودوا لبيع الأسماك، مؤكدًا أن أسر الصيادين اطمأنوا على سلامتهم.
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