موعد مباراة الترجي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ويلعب الترجي أمام الزمالك في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورون قبل اللقاء امام الترجي .

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورون قبل اللقاء امام الترجي .

وأعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.





قائمة الترجي لمواجهة الزمالك:





معز بن شريفية - صادق الدبشي - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.



