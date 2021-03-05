نشرة المرأة والصحة.. جمال شعبان يقدم 10 نصائح لصحة أفضل.. تعرف على أسباب وأعراض دوالي الساقين.. أطعمة لا تنتهي مدة صلاحيتها

نشر موقع «صدى البلد» اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:









يعد التهاب اللوز من أكثر المشكلات الشائعة بين الأطفال خاصة فى سن ما قبل المدرسة كما أن الأطفال في سن المراهقة يتعرضون لها وأحيانا الكبار .. فكيف تكتشفها فى طفلك مبكرا؟ وكيف تستطيع التمييز بينها وبين الأمراض الأخرى؟













كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن بعض النصائح والعادات الصحية التي تجعل كل شخص يتمتع بصحة نفسية وجسدية أفضل وتساعد في التخلص من الأمراض.













أثارت البلوجر دينا داش جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما أحتفلت مساء أمس بحفل زفافها في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور الأهل والأصدقاء.









هناك نوعان من المواد الغذائية التي يمكن الاحتفاظ بها أكثر أو أقل حتى نهاية الوقت ، على الرغم مما ينص عليه تاريخ انتهاء الصلاحية. لذلك ليست هناك حاجة للتخلص منها والذهاب إلى المتجر لشراء طعام جديد وهي:









أوضح الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، ان أوردة الساقين بارزة ويتوسع الوريد نتيجة لخلل في صمامات الوريد، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إعادة الدم بشكل فعال إلى أعلى، وبسبب تراكم كميات كبيرة من الدم في الأوردة يتكون ضغط على جدرانها، فهي تتسع مع مرور الوقت وتصبح بارزة أكثر وأكثر بشكل يضر بمظهر الساقين.









شاركت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأنستجرام، بـ stories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة من قبل أصدقائها.



















