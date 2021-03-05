مليونير بالخطأ.. مواطن امتلك 14 مليون جنيه لمدة 24 ساعة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميون جومانا ماهر وحسام حداد و ليندا عبداللطيف، تقريرا بعنوان "مثل يحتذى به .. أحمد جاد مليونير لمدة 24 ساعة".





وجاء فى التقرير أن هناك أموالا تم تحويلها بالخطأ جعل المرشد السياحي أحمد جاد مليونير لمدة 24 ساعة فقط، وأن البداية كانت من منشور على فيسبوك، لـ أحمد قال فيه إن خطأ من مكتب ترجمة بلجيكي تسبب في جعله مليونيرًا فبدلا من أن يحولوا له فاتورة الترجمة الزهيدة جدا، حولوا ما يقارب من 14 مليون جنيه، مرفقا صورة من التحويل.





وقال "جاد"، في تصريحات عبر تطبيق "زووم" للبرنامج: "أول حاجة فكرت فيها إني أطمن الناس على فلوسها، رديت عليهم بجزء من الثانية، طمنتهم وقلت لهم إني هروح بكرة وهبدأ في إجراءات تحويل المبلغ، وطلبوا مني أخصم قيمة تحويل المبلغ، وقلت لهم مش عاوز حاجة".



