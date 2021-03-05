استعدادا لـ كينيا وجزر القمر.. حسام البدري يعلن عن ملامح خطة منتخب مصر في مؤتمر صحفي

يعقد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني مؤتمرا صحفيا يوم 20 مارس الجارى للحديث عن مباراتىّ كينيا وجزر القمر فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.





ومن المقرر أن يكشف البدرى عن خارطة الطريق للفراعنة الكبار من أجل التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون.





ويعلن البدري وجهازه المعاون أسماء اللاعبين المحترفين عقب انتهاء مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز ضمن منافسات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.





كما يعلن الجهاز الفني للمنتخب عن القائمة المحلية للفراعنة يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمواجهة كينيا وجزرالقمر يومي 25 و 29 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.



