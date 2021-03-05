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أخبار العالم

روسيا: اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اكتمال المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت" الجديد، مضيفا أن جميع البيانات تم نقلها إلى الخبراء.

وقال موراشكو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة إنه ​​"تم الانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك لايت"، تم إرسالها الآن إلى الخبراء بهدف تقييمها، لافتا إلى أنه تم أيضا الانتهاء من تقييم لقاح "إيبيفاك كورونا" الذي طوره مركز فيكتور، للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق".

وتقدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي - في 27 فبراير الماضي - بطلب لتسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، وبدأ تطعيم المتطوعين بالعقار في العاصمة موسكو.

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