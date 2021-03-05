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أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر جيران غينيا من مخاطر وباء إيبولا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أفاد مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن مخاطر وباء إيبولا "عالية جدا" بالنسبة لجيران غينيا، وأن بعض تلك الدول ليست مستعدة لحملات التطعيم.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في غينيا، جورج ألفريد كي-زيربو، في تصريحات، نقلتها قناة (روسيا اليوم)، أنه تم حتى الآن تحديد 18 حالة إصابة بالفيروس، توفى منهم 4 أشخاص، لأول مرة منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن، تطعيم 1604 شخصا ضد الإيبولا في الموجة الجديدة من المرض هناك.

جدير بالذكر أن مرض إيبولا، هو عبارة عن عدوى فيروسية حادة تصيب الإنسان وبعض أنواع الحيوانات. وكان قد انتشر في غرب إفريقيا في عام 2015، وأصاب 3 بلدان بشكل رئيسي هي، غينيا وسيراليون وليبيريا.
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