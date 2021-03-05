الكاظمي يصل مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان

أفادت السومرية نيوز بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وصل إلى مطار بغداد لاستقبال بابا الفاتيكان.





وكانت أفادت قناة "دجلة" العراقية بأن طائرة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان دخلت أجواء العراق استعدادا للهبوط في مطار بغداد الدولي.





التقى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم بـ 12 لاجئًا من العراق قبيل مغادرته متوجهًا إلى بغداد لبدء زيارة إلى العراق تستغرق 4 أيام.





وقال البابا فرنسيس، أمس الخميس، في رسالة إلى العراقيين، إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".





وأكد البابا في رسالة مصورة موجهة إلى الشعب العراقي، بُثت عشية توجهه إلى العراق: "أوافيكم حاجا تائبًا، لكي التمس من الرب المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب أوافيكم حاجا يسوقني السلام".





وأضاف: "أخيرًا سوف أكون بينكم، أتوق لمقابلتكم ورؤية وجوهكم، وزيارة أرضكم مهد الحضارة العريق والمذهل".



