جيران ضحية "وابور الجاز" بشبرا الخيمة: زوجها لم يرحم توسلاتها وظروف حملها

" فضلت ياعينى تتحايل و تتوسل له أن يرحمها علشان جنينها اللى فى بطنها ولكنه لم يلتفت إليها وتعدى عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها بسبب عدم تجهيز الفطار له" .. بهذه الكلمات كشف جيران الزوجة ضحية تعدى زوجها عليها مستخدما وابور جاز على رأسها بمنطقة الوحدة العربية، التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية





وأكد عدد من الجيران أن زوجها كان يعاملها معاملة سيئة حتى أن الأهالي كانوا يتدخلون دائما للدفاع عنه أثناء ضربه المبرح لها لتخليصها منه مشيرين إلى أن الزوج ليس من مدينة شبرا الخيمة وأنهم أتوا وأستأجروا تلك الشقة قريبا بمنطقة الوحدة العربية ولديهم 4 أطفال وأنها كانت حامل وتوفى الطفل الذي كان بحشائها فور وفاتها.





وأشار الجيران إلى أن الزوج يوم الواقعة ظل يعتدي عليها بالضرب حتى أغشى عليها وبعدها قام بنقلها المستشفى وفور وصولها لقيت مصرعها إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة.





من جانبها امرت النيابة بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.





وبالفحص والتحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها "صهرة ص. س." 30 سنة مقيمة بشارع بورسعيد بمنطقة الوحدة العربية التابعة لدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حامل في الشهر السابع وزوجها "ح. أ." 32 سنة عامل بسبب خلافات زوجية بعد رفضها تجهيز الإفطار له فما كان من الزوج إلا أن قام بضربها بوابور جاز على رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى والتي أودت بحياتها على الفور.