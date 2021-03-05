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حوادث

ضبط 12 ألف شخص لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:53 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12711) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12628) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (83) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير (637) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (194) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1423) أرجيلة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
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