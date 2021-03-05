بالصدفة| اكتشاف نفق سري يعود عمره لقرون زمنية .. اعرف القصة

اكتشف مجموعة من العمال نفقًا سريًا غامضًا أثناء إزالتهم عمود خشبي في حديقة خلفية بقرية قديمة لنقل خطوط الطاقة الكهربائية إلى جزء مختلف من ممتلكات عميلهم.





وحسب صحيفة «ميترو» البريطانية عندما بدأ العمال في الحفر وجدو ا ممر مشاة على طول مجرى سريع التدفق بارتفاع أربعة أقدام حيث اكتشفوا النفق السري الغامض صدفة.





وقال الفني ألين جور، المسؤول عن عملية الحفر: «قبل بدء العمل، أجرينا جميع الفحوصات المعتادة، ولم يظهر على أي من رسوماتنا أو سجلاتنا للإشارة إلى وجود أي شيء غير عادي حول الموقع».





وأضاف ألين جور أنه بعد وقت قصير من بدء الحفريات قام الفريق باكتشاف النفق السري وكان الأمر مثير للإعجاب والدهشة معًا ثم تواصلنا مع خدمة التراث التاريخي والثقافي لحكومة ويلز والذي أرسل شخص للتحقيق في الأمر.









وكشف المسؤول الحكومي أن النفق يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر على الأغلب، كما أنه لم يتم تسجيله على أي خرائط منذ القرن الثامن عشر على الأقل من قبل عمال منطقة مونماوثشاير بويلز في المملكة المتحدة.





وأشار إلى أن فريق التراث التاريخي والثقافي لحكومة ويلز قرروا إعادة إغلاق مدخل النفق لمنع خطر إتلافه قبل إجراء أي فحص أثري متعمق قد يستغرق سنوات.



