ختام فعاليات المسرح المتنقل بوادى ميعر بطور سيناء

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المسرح المتنقل بوادي ميعر بطور سيناء، بدأت فعاليات الختام بعرض فني لفرقة العريش التلقائية والتى قدمت مجموعة من الاغاني المتنوعة منها "تحيو، المربوعة"، إلى جانب رقصة الدبكة السيناوية تخللها أغاني المطرب موسي إبراهيم، تلاها بعض القصائد عن الشعر النبطى، بجانب أغاني للموهوبين كنتاج ورشة إكتشاف المواهب التي قدمت خلال فترة البرنامج تدريب طه السيد، كما اثني شيخ قبيلة أولاد سعيد علي العروض التي قدمت خلال فعاليات المسرح المتنقل معربا عن سعادته فى إقامة عروض قادمة لأبناء الوادي وقام بتقديم الشكر والعرفان للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض لما تم بذله من جهد لإحياء الفنون التراثية مهما كلفها ذلك من مشقة وعناء، مقدمًا كل الشكر والتحية لوزارة الثقافة ورجالها المخلصين في كل بقاع المحروسة واشاد بالدور الهام الذى تقوم به هيئة قصور الثقافة من تحقيق العدالة والتنمية الثقافية لكل فئات المجتمع، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير عام إلاقليم ومدير عام فرع جنوب سيناء ولفيف من مشايخ وعواقل البدو وحشد من أبناء قرية ميعر.





اختتمت ورشة الفنون التشكيلية وورشة المواهب والتي تمت بتدريب عدد ٢٠ طفل من أطفال البادية، وأعقبها توزيع الجوائز النقدية والعينية، كما إختتمت فعاليات ورشتي الحرف البيئية وأشغال المرأة السيناوية "الخرز، مفارش علي النول" والتي تمت بتدريب عدد ١٥ من سيدات الوادي، الجدير بالذكر إنه سوف يتم إستكمال فعاليات المسرح المتنقل بمحافظة جنوب سيناء جميع برامجها الثقافية والفنية بدء من غدا من وادي مندر بمدينة شرم الشيخ.