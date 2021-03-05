ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 253 محضرًا مخالفات تموينية متنوعة بالإسكندرية

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات موسعة على مستوى جميع الإدارات بالمحافظة لفحص المخابز والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع المستلزمات الطبية بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط أسعار السلع بالأسواق، وضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الحالية.

 

وقال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إنه تم تحرير 100 محضرًا ضد مخابز مخالفة، حيث تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص.

 أقرأ أيضًا:

لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 8 صالات رياضية بالإسكندرية

 

وأضاف أنه تم تحرير 153 محضرًا ضد مخالفات تموينية متنوعة، منها عدم حمل شهادات صحية، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع منتجات بسعر أزيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وتحررت المحاضر اللازمة.

 

 

وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 

 

تأتي هذه الحملات بناءً على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق، ورصد أي مخالفات أو استغلال للظروف التي تمر بها.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بينها إنتاج خبز ناقص الوزن.. تحرير 252 محضر مخالفات تموينية بالإسكندرية

خبز ناقص الوزن وسلع مجهولة.. تحرير 218 محضرا تموينيا بالإسكندرية

إغلاق 5 منشآت تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية شرق الإسكندرية.. شاهد

لمواجهة كورونا .. إخلاء سوقي الجمعة والحمام بالإسكندرية

ضبط ماكينة صرف خبز بلدي و11.6 طن دقيق مدعم بأحد المخابز بالإسكندرية

تحرير 300 محضر ضد مخالفات تموينية من بينها 171 مخبزا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا.. وتوجه تحذيرًا للحكومات

تحدى المستحيل .. قصة الشاب عبد الله من دار أيتام إلى أستاذ جامعي .. فيديو

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

موقع هولندي: مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا

46 ريالا مكافأة نهاية الخدمة لموظفة سعودية.. اعرف القصة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب