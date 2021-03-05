لمخالفة الإجراءات الاحترازية.. غلق 8 صالات رياضية بالإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية حملة مكبرة على الصالات الرياضية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





ترأس محمد المغربي، سكرتير عام الحي، حملة للتفتيش على صالات الرياضة بنطاق الحي، وذلك بتواجد الإدارات المعنية بالحي، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد ٢ صالة غير مرخصة والمتواجدة بشارع صفر، والكيال.





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وشنت إدارة رخص المحلات والمتابعة الميدانية، بحي العامرية ثان، وبالتنسيق مع الشباب والرياضة، حملة للمرور على صالات الجيم للتأكد من الإجراءات الاحترازية.





وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 من صالات الجيم بالشمع الأحمر لمخالفتها شروط الترخيص والإجراءات الاحترازية بالناصرية القديمة والسفن.





كما وجهت الحملة مهلة لعدد 2 صالة جيم بالناصرية القديمة ومدخل السجاد لتقنين الوضع وتجديد الرخص.



