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رياضة

أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رمضان صبحي  علي تهنئة  زوجته حبيبة بعيد ميلادها.

ونشر  رمضان صبحي  صورة تجمعه بزوجته حبيبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :Happy birthday to the most beautiful girl in my life and the one that always keeps me happy 

وكان قد وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، بعض الانتقادات القاسية، لرمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد رحيله عن الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب لم يتخذ القرار الصحيح في الفترة الماضية.

وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامجه الجديد بإذاعة "أون سبورت"، إن رمضان صبحي خسر الكثير برحيله عن الأهلي، حيث كان بإمكانه حصد المزيد من البطولات والألقاب ويدخل التاريخ مبكرًا، بجانب الحصول على أموال كثيرة  أيضًا من خلال الإعلانات.


وأضاف: "هذا رأيي، رمضان خسر بعد الأهلي، انتقاله لبيراميدز حرمه من الإعلانات والبطولات، حتى إعلانه الأخير مع الأهلي قبل رحيله رجع فلوسه، والأهلي حقق الدوري والكأس، ودوري أبطال أفريقيا، ولعب في مونديال الأندية وحصد برونزية كمان".

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