أجمل بنت في حياتي.. رمضان صبحي يوجه رسالة رومانسية لزوجته حبيبة في عيد ميلادها

حرص صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رمضان صبحي علي تهنئة زوجته حبيبة بعيد ميلادها.





ونشر رمضان صبحي صورة تجمعه بزوجته حبيبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا : Happy birthday to the most beautiful girl in my life and the one that always keeps me happy