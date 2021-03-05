ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:28 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
عبدالله هشام
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم تعليق النشاط في البلاد علي خلفية انتشار المظاهرات في البلاد.

ورغم تأكيد الاتحاد في بيانه استمرار مشاركة تونجيت في دورى أبطال أفريقيا حيث سيلعب الجولة الثالثة من دور المجموعات غدا في تمام الساعة السادسة مساء إلا أنه أصبح من الممكن أن يعلن الفريق انسحابه حال استمرت الاحتجاجات في البلاد.

وحال انسحاب الفريق السنغالي الذي يلعب مع الزمالك في المجموعة يتم إلغاء نتائجه السابقة وبالتالي يضع الأبيض في موقف صعب بعد التعادل أمام فريق مولودية الجزائر في القاهرة.

وفي حالة إلغاء نتائج الفريق السنغالي يصبح الزمالك في المركز الثاني برفقة الترجي التونسي برصيد نقطة واحدة الذي سيتم حرمانه من ثلاث نقاط بعد الفوز على تونجيت المنسحب في هذه الحالة. 

ويصبح الزمالك مطالبا بتحقيق الفوز أمام مولودية الجزائر على أرضه في مباراة الإياب والخروج بأفضل نتيجة أمام الترجي التونسي وهي 6 نقاط ليصل للنقطة 10 على أمل التأهل. 

الترتيب الحالى : 
1- الترجي التونسي : 4 نقاط 
2- مولودية الجزائر : 2 
3- الزمالك : 2 
4- تونجيت : 1 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الترجي يخسر من الصفاقسي بثنائية في الدوري التونسي

بعثة الزمالك تصل السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيت بـ أبطال إفريقيا

الزمالك في مواجهة صعبة أمام تونجيت السنغالي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة تونجيت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا

مجموعة الزمالك.. الترجي في ضيافة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا الليلة

ترشيحاتنا

خناقات الرياضية| كهربا يصدم موسيماني.. حرب كلامية بين الغندور وميدو.. ومحمد صلاح يثير الجدل مع ليفربول

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي في ضيافة صدى البلد.. صور

بعد تصدرها التريند .. 10 صور من عقد قران وحفل زفاف دينا داش

في عيد ميلادها.. 10 صور تبرز أناقة ابنة ماجد المصري بالحجاب