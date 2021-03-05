تداول 8200 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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‎أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة، اليوم الجمعة، 4 سفن،، وتم تداول 8200 طن بضائع و 408 شاحنة، شملت حركة الواردات 150 طن بضائع و69 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 8050 طن بضائع و339 شاحنة.





‎كما يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس ورحال، بينما غادر الميناء، أمس الخميس، ثلاث سفن وهى محبة ، الحرية ، نما اكسبريس فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفينتين سينا وبريدج .





‎ وأعلنت الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر، اعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.





وتم استئناف الانشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية وذلك بعد اغلاقه لمدة 26 ساعة ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.







