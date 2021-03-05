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محافظات

وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:53 م
وزير الأوقاف يفتتح
وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية
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يوسف رجب


افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي.


جاء ذلك بحضور اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة و أئمة ودعاة وزارة الأوقاف.


و أشار وزير الأوقاف، إلي أن المكتبة تهدف إلي التحول الرقمي ومواكبة العصر ورفع مستوى الائمة والدعاة دينيا وعلميا من خلال نشر جميع كتب الوزارة المختارة التي تصدرها كل فترة بحيث تكون متاحة لجميع الأئمة بالأوقاف.


و أوضح الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف، بأن المكتبة ضمن اهتمام الوزارة بصقل مهارات الإمام العلمية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية لتدريب الأئمة.


و أضاف الطراوي، بأنه يوجد ربط بين مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بالمسجد والازهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وجامعة الاسكندرية وجنوب الوادي.


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وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
وزير الأوقاف يفتتح المكتبة الالكترونية بمسجد عبد الرحيم القنائي ..صور
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