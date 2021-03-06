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اقتصاد

أبرزها أكتوبر وبدر.. الإسكان: 97 ألف حاجز لشقق الإعلان التاسع والعاشر فى 5 مدن

السبت 06/مارس/2021 - 04:00 ص
شقق اسكان اجتماعى
شقق اسكان اجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لــــ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر كالتالي، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطن، و43827 بمدينة بدر.

وأوضح حسن لــــ"صدى البلد"، أن هناك عدد 12646 مواطن محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينتى 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.

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وتابع: أن عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة) والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان  العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040.

يذكر أن وزارة الإسكان انتهت من عدد من الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بـ"الإعلان العاشر" قبل موعدها المقرر فى يوليو المقبل، وهى كالتالي: 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.
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