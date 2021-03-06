أبرزها أكتوبر وبدر.. الإسكان: 97 ألف حاجز لشقق الإعلان التاسع والعاشر فى 5 مدن

وأوضح حسن لــــ"صدى البلد"، أن هناك عدد 12646 مواطن محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينتى 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.

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وتابع: أن عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة) والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040.