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رياضة

نجم فيتا كلوب لـ صدى البلد: أعرف ثنائي الأهلي جيدا.. وهذا هدفنا من مواجهة الغد

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:06 م
عثمان واتارا
عثمان واتارا
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محمد السعيد
تحدث عثمان واتارا نجم فريق فيتا كلوب الكونغولي لـ صدى ابللد، عن مواجهة الأهلي غدا، السبت، ضمن منافسات الأهلي، الجولة الثالثة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عثمان واتارا في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": هدفنا من مباراة الغد أمام الأهلي، هو الخروج بنتيجة إيجابية".

وتابع:" أعرف ثنائي الأهلي أيمن أشرف وياسر إبراهيم، جيدا، حيث سبق وأن زاملتهم في فريق سموحة".

وأشار:" من الصعب التكهن بالفريق الذي سيفوز بلقب دوري أفريقيا هذا الموسم، أعتقد أن الجميع مرشح للفوز باللقب".

ويتصدر سيمبا التنزاني جدول ترتيب المجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل فيتا كلوب ثانيا بـ 3 نقاط والأهلي ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل المريخ السوداني جدول الترتيب بدون نقاط.
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