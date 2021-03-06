فيديو جراف.. حكاية الطفل "ريان" بعد نجاته من الموت بجرعة من أغلى دواء في العالم

في الساعات الماضية، انتشرت حكاية الطفل ريان صاحب العامين من عمره الذي نجحت عملية تلقيه أغلى دواء في العالم ويسمى "زولجينزما zolgensma" بـ مستشفى عين شمس التخصصى.





الطفل "ريان" يصير بذلك أول طفل مصري مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي ويحصل على هذا العلاج، وتتكاثر الأقاويل حوال ذلك الدواء الذي يتخطى سعره عشرات الملايين.





دواء "زولجينزما" يعد أغلى دواء في العالم حاليًا تبلغ قيمته نحو 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيه مصري وتسبب في استقرار حالة الطفل الصغير وهو ما تأكد منه الأطباء داخل المستشفى.





ولمزيد من التفاصيل حول حكاية "ريان" الذي تلقي أغلى دواء في العالم شاهد الفيديو جراف التالى:



