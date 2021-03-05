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رياضة

أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة في الدوري السعودي

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن البرازيلي فابيو كاريلو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الوحدة ضمن منافسات الثانية والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

وتواجد أحمد حجازي في تشكيل الاتحاد بعد غيابه في الجولة الماضية أمام القادسية بسبب تراكم الإنذارات.

وضم تشكيل الاتحاد كل من:

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - زياد الصحفي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي

خط الوسط: عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - عبدالرحمن العبود - عبد العزيز البيشي - رومارينيو

خط الهجوم:بريجوفيتش

وتنطلق المباراة في السابعة وخمس وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة.
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