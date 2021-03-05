فلسطين.. إصابات بالاختناق أثناء قمع قوات الاحتلال مسيرة في نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.





أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت صوب المشاركين في المسيرة الرصاص وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.





وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.





وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن "المحاكم الإسرائيلية ومنظومة القضاء في إسرائيل هي جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وأحد أبرز أدواته في شرعنة جرائم الاحتلال المتواصلة وحمايتها وتوفير الأبواب لهروب مرتكبيها من العقاب، وهو الأمر الذي لن ينطل على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ولن يمر على المحاكم الوطنية للدول".





وبحسب وكالة وفا، طالبت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة وأدانت فيه انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق شعبنا، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي بضرورة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والخطوات الكفيلة بتفيذ القرارات الأممية، خاصة القرار 2334.





وأضافت الوزارة: بالأمس فقط محكمة الاحتلال قررت إخلاء ثلاث عائلات من منازلها بالشيخ جراح بالقدس المحتلة لصالح المستوطنين، وصادقت أيضا على تنفيذ بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي، وقامت قوات الاحتلال بهدم خيمة العائلة المقدسية عليان للمرة الثانية بعد أن هدمت منزلها وشردتها، وصادرت عشرات الدونمات في منطقة يطا وأخطرت بهدم 7 منازل ومنشأة في المنطقة، وفككت في بلدة الخضر دفيئة زراعية واستولت عليها، في وقت لا تتوقف به قوات الاحتلال عن مطاردة وتهجير المواطنين الفلسطينيين من الأغوار، وغيرها العشرات من أشكال حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج" لتعميق السيطرة عليها وأسرلتها وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.



