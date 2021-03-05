مش بيسمع لحد.. منة فضالي تكشف عن شخصية محمد رمضان

كشفت الفنانة منة فضالى ، عن رأيها في النجم محمد رمضان .





وقالت فضالي خلال لقائها مع موقع "صدى البلد": "محمد رمضان ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده.. وخدها خطوة خطوة وبدأ من تحت" .





وأضافت: "بالطبع العمل معه إضافة لأن المسلسل هيبقي متشاف كويس والورق هيبقي كويس ومحمد مش بيشتغل مع أي حد وأنا عرفت أن الشغل معاه ممتع وكل الناس بتشكر فيه " .





واستكملت: "محمد رمضان من اذكي الممثلين .. وأحسن حاجه أنه مش بيسمع لحد وده أفضل حاجه وأحلى طرق النجاح.. مش مركز مين بيقول عليه ايه.. المهم هو عنده تارجت وبيشتغل على نفسه علشان يحققه".





واختتمت: "مش بشوف محمد رمضان مغرور علي قد ما شايفاه واثق بنفسه لانه عمل نفسه بنفسه.. مش عارفه ليه الناس بتهاجم الإنسان اللي عمل نفسه وبدأ من تحت.. ليه مش بنهاجم الناس اللي بتطلع مرة واحده فجأه كدة".





يذكر أن منه فضالي يذاع لها حاليا مسلسل " سكن بنات " والتي حققت من خلاله نجاحا كبيرا بشخصيه نانسي .



