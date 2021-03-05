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لبنانيون غاضبون يحرقون الإطارات ويغلقون الشوارع .. شاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:37 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة يورنيوز، فيديو يرصد مظاهرات غاضبة بشوارع بيروت تم خلالها حرق الإطارات وإغلاق الشوارع.

نزل متظاهرون غاضبون إلى شوارع بيروت وجل الديب لإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع احتجاجًا ضدّ الذين "جوعوا اللبنانيين" بعد انخفاض الليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار وسط أزمة اقتصادية متفاقمة جعلت أكثر من نصف السكان في يعانون من الفقر المدقع.

وواصل سعر الدولار ارتفاعه في لبنان، خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 5 مارس، لدى السوق الموازية غير الرسمية.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 9975 ليرة للشراء، و9925 ليرة للبيع.
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