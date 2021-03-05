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فن

مصطفى شعبان يتصدر تويتر بعد إعلانه شخصيته في مسلسل ملوك الجدعنة ومغردون .. المركز الأول اتحجز

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:25 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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مصطفى كرم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفى_شعبان بعد إعلانه عن شخصيته في مسلسله الرمضاني القادم ملوك الجدعنة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فخر السينما المصرية مصطفي شعبان العالمي#مصطفي_شعبان" و "‏الصراحة فورمة ممتازة و مجهود جبار من #مصطفي_شعبان ‎#مصطفي_شعبان".

وقال آخرون "‏اوعي الفورمة يا فنان عااااش#مصطفي_شعبان" و "‏ادام مصطفي نازل بمسلسل في رمضان يبقي المركز الاول اتحجز ليه
#مصطفي_شعبان".

وكشف الفنان مصطفى شعبان عن شخصيته في مسلسل ملوك الجدعنة المقرر عرضة في شهر رمضان القادم ٢٠٢١.

ونشر مصطفى شعبان عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس تصوير المسلسل وعلق عليها قائلا  "‬‏‪احمد عبد الظاهر الشهير ب سفينه  و الكلام رايح لك يا ساريه"#ملوك_الجدعنه #رمضان_2021


مسلسل ملوك الجدعنه من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

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