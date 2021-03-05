بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

نشرت الفنانة ميار الغيطي، صورة جديدة لها من المالديف من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جريئة تخطف الانظار.





وظهرت بها ميار الغيطي على المرجيحة، مرتديه بـكاش مايوه ملون باللون الفوشيا والبرتقالي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت نظارة شمسية باللون الأبيض، واختارت أحمر للشفاه باللون البينك البسيط الذى يبرز جمال أنوثتها.



