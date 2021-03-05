تعديل جديد على قانون لمسة اليد لـ كرة القدم





المجلس أعلن أنه إذا لمس أحد لاعبي الفريق المهاجم الكرة بيده في منطقة جزاء الخصم دون تعمد وتسببت بعد ذلك في تسجيل هدف لفريق عن طريق زميله آخر، فسيتم احتساب الهدف ولن يتم احتساب خطأ.





وأشار المجلس إلي أنه في حالة كان اللاعب متعمدًا لمس الكرة أو حرك ذراعه نحو الكرة، وقام بلمسها، فسيتم إلغاء الهدف.





وأكد المجلس أنه في حال لمس اللاعب الكرة بيده سواء كان متعمدًا أو لا، وقام بتسجيلها في الشباك، يتم إلغاء الهدف واحتسابه خطأ.





وكان لاعب فولهام ماخا سجل هدفًا أمس في مرمى توتنهام لكن تم إلغاؤه لوجود لمسة يد غير متعمدة على زميله في الفريق,

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعديلأ جديدًا في القوانين الخاصة بلمسة اليد، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل.