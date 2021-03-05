بالأسماء.. محافظ بني سويف يزور مصابي حادث الطريق الصحراوي.. فيديو





ولقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 اخرون في تصادم ميكروباص بسيارة أخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة في أطفيح بالجيزة قبل بوابة الكريمات في اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور دفع مرفقا إسعاف بنى سويف والجيزة بـ 15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة في نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.

وتم نقل جثتين إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى و5 مصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الإولية اللازمة، كما تم نقل 12 جثة إلى مشرحة مستشفى أطفيح و4 جثث إلى مشرحة مستشفى الصف.





وعلم موقع صدى البلد أن قائمة المصابين تضمنت احمد محمد عويس ٢٦ سنة من قرية طنسا في مركز ببا ببني سويف و عبدالمبدي محروس عبدالرحيم ٢٢ من محافظة اسيوط مركز ابنانوب وطفلة مجهولة الهوية.

وصل منذ قليل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمستشفي بني سويف التخصصي، لمتابعة أحوال المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي على بوابة الكريمات.