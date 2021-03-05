سفير الاتحاد الأوروبي بمصر يزور دير جبل الطير بسمالوط.. صور

زار السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق له مسار العائلة المقدسة بدير جبل الطير بسمالوط شمال المنيا





شهد برجر تطوير المنطقه الأثرية بعد اعتمادها من بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة واحد أهم مزارات الحج المسيحي.





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ومن جانبه استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





وأجري سفير الاتحاد الأوربي زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.





أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.





وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلًا عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.





وزار المحافظ والوفد عددا من المشروعات الجاري العمل بها ضمن الاتفاقية بمركز سمالوط ، وهي مشروع رصف طريق جبل الطير بطول 1.12 كم وبتمويل يبلغ 2.374 مليون جنيه ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية بتمويل 1.458 مليون جنيه ومشروع ترميم الوحدة الصحية بجبل الطير بمركز سمالوط .



