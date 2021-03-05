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توك شو

نبيل شعيل: أغنية "بقالي ساعة" صنعتها في حب المصريين

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:24 م
الفنان الكبير نبيل
الفنان الكبير نبيل شعيل
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عادل نصار
كشف الفنان الكبير نبيل شعيل، تفاصيل أغنيته الأخيرة "بقالي ساعة"، قائلا :"عملت هذه الأغنية باللهجة المصرية حبا في مصر والمصريين" ، مضيفا أن الأغنية حققت انتشارا واسعا ومقبولا في الوسط الفني.
 
وأضاف شعيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي قصواء الخلالي، مقدمة برنامج المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة TeN، مساء اليوم الجمعة، الجمهور المصري دائما رائع ويحب الروائع، ولي أعمال فنية غنائية انتشرت بشكل واسع بين المصريين ويشعرني هذا الأمر بالحب للمصريين اكثر.

وتابع الفنان الكبير نبيل شعيل، أن غنيت بقالي ساعة قدمتها  محبة في مصر والمصريين، كاشفا عن أنه يفكر جديا في أغاني وطنية لمصر والأمة العربية.

وفي السياق نفسه أشار الي أن جائحة فيروس كورونا المستجد أزمة حقيقة تجتاح العالم وتسببت في توقف أعمال فنية كثيرة.

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