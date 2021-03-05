بالعباية.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة على إنستجرام

شاركت الفنانة أسيل عمران متابعيها فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتأنقت أسيل عمران بعباءة باللون الذهبي من الحرير اللامع، مع ارتداء بالطو طويل باللون الأبيض من الصوف بأكمام طويلة، وبقصة مميزة من الرقبة، واختارت عليها حذاء باللون الرمادي وحقيبة من نفس اللون من القطيفة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة وغير متكلفة لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
ولم تتكلف اسيل عمران في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.
ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.
وشاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة.
كما دخلت اسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
وتزوجت اسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، والذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما. إلا ان بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا .
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..