أخبار الفن.. كاظم الساهر في موقف محرج بسبب الديون.. فنان متقاعد يشكو فقره.. وفاة شقيق عمر الحريري

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:





قالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية.





فاجأ الفنان السوري هاني شاهين ، المعروف بدور العارف نوري في مسلسل "باب الحارة"، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بالإفصاح عن فقره الشديد، وعدم مقدرته على شراء كيلو واحد من اللحم.





كشفت الفنانة منة فضالى ، عن رأيها في النجم محمد رمضان .

وقالت فضالي خلال لقائها مع موقع "صدى البلد": "محمد رمضان ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده.. وخدها خطوة خطوة وبدأ من تحت" .





أعلنت ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة عمها المهندس صالح الحريري، وتشييع جنازته اليوم.





عرضت قناة nrt الكردية ، تقريرًا متلفزًا سلطت فيه الضوء على جزء من حياة الفنان العراقي كاظم الساهر ، التي أشارت إلى تصريحات لأهل قرية من قرى العراق ، التي عاش فيها « الساهر» لمدة عامين قبل شهرته وبلوغه النجومية.



