ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. كاظم الساهر في موقف محرج بسبب الديون.. فنان متقاعد يشكو فقره.. وفاة شقيق عمر الحريري

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:30 م
كاظم الساهر
كاظم الساهر
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

قالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية. 

فاجأ الفنان السوري هاني شاهين ، المعروف بدور العارف نوري في مسلسل "باب الحارة"،  متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بالإفصاح عن فقره الشديد، وعدم مقدرته على شراء كيلو واحد من اللحم. 

كشفت الفنانة منة فضالى ، عن رأيها في النجم محمد رمضان .

وقالت فضالي خلال لقائها مع موقع "صدى البلد": "محمد رمضان ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده.. وخدها خطوة خطوة وبدأ من تحت" .

أعلنت ميريت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وفاة عمها المهندس صالح الحريري، وتشييع جنازته اليوم.

عرضت قناة nrt الكردية ، تقريرًا متلفزًا سلطت فيه الضوء على جزء من حياة الفنان العراقي كاظم الساهر ، التي أشارت إلى تصريحات لأهل قرية من قرى العراق ، التي عاش فيها « الساهر» لمدة عامين قبل شهرته وبلوغه النجومية. 

كشفت الفنانة منة فضالي ، عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري .

وقالت فضالي خلال لقائها مع موقع "صدى البلد": "لا تعليق .. هي حلوة وبنوته قمر وبس"، وعن سؤالها إذا عرض عليها عمل لمحمد رمضان أو ياسمين صبري من تختار، قالت: بالطبع رمضان لانه ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نسرين طافش تكشف سبب ارتداء الحجاب

رمضان 2021.. نسرين طافش تعيش قصة حب معقدة بمسلسل المداح

مش بيسمع لحد.. منة فضالي تكشف عن شخصية محمد رمضان

منة فضالي عن تمثيل ياسمين صبري : بنوتة قمر وبس

هات فلوس أمي.. أحد أهالي قرية كاظم الساهر يحرجه على الهواء

ترشيحاتنا

لا يستطيع شراء كيلو لحم.. فنان متقاعد يشكو فقره بكلمات مؤثرة

مصرع أسرة كاملة بسبب تسمم غذائي في سوهاج

إجراء عاجل من القنصل المصري بالرياض بعد وفاة مصري على يد سعودي

وزير التربية والتعليم : لن يتم استخدام التكنولوجيا بامتحانات الثانوية العامة.. فيديو

القبض على المتهمة بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي

تكدس سائقى التوك توك يثير غضب سكان شارع الرصافة فى الإسكندرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضرار وأنواع بروتين الشعر

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن