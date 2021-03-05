إيناس جوهر تروي موقفا طريفا جمعها بالعندليب عبد الحليم حافظ.. فيديو

حلت الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، ضيفة علي الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، للحديث عن بداية حياتها المهنية.





وقالت جوهر :"أهم ما يميز مذيع الراديو أن يكون مثقف وغير منفصل عن العالم وأن يكون ملم بكل الأحداث علي الساحة، موضحة أنها تتابع كل من هم علي الساحة وتحزن كثير لمن يقلدون غيرهم".





وأشارت إلي أنها تجيد التقليد وكانت تقلد دوما طريقة الفنانة صباح، مشيرا إلي أنها كانت تقوم بالتمثيل داخل الراديو من خلال تجسيد أدوار كل من يتغيب في يومه عن العمل الأذاعي تجسد طريقتها حتي لا تشعر المستمع بتغيبه.





وروت موقف طريف حدث بينها وبين الفنان عبد الحليم حافظ، قائلة:"كان من المفترض نقل احدي الحفلات للعندليب وكان سيغني اغنية أول مرة تحب يا قلبي وهي الأغنية التي تحتوي علي كلمات " لسه شفايفي شايله كلامك" ولم يكن من الممكن إذاعة هذا الجزء، فتوجهت لعبد الحليم وطلبت من عدم تقديم هذه الأغنية وافق علي الفور وبعد صعوده للمسرح غني نفس الأغنية وهو يشير لي بحركات غيظ".



