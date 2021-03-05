على MBC .. تركي آل الشيخ يزف خبرا سارا للسعوديين

كشف المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن قيام قناة mbc، بعرض عمل سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان .





وأوضح المستشار تركي آل الشيخ أن هذا العمل سيكون برعاية من الهيئة العامة للترفيه .





وعبر تويتر غرد آل الشيخ من خلال حسابه قائلا: "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)" بحسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية .



