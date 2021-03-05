ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

على MBC .. تركي آل الشيخ يزف خبرا سارا للسعوديين

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:49 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
محمود نوفل
كشف المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، عن قيام قناة mbc، بعرض عمل سيجمع بين الفنانَيْن المعروفَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان . 

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ أن هذا العمل سيكون برعاية من الهيئة العامة للترفيه .

وعبر تويتر غرد آل الشيخ من خلال حسابه قائلا: "كنتُ في اجتماع الأيام الماضية مع الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc (العملاق الإعلامي الكبير)" بحسب ما ذكرت صحيفة سبق السعودية .

وأضاف: "نزفُّ لكم بشرى عمل، يجمع الفنانَيْن الكبيرَيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان ، برعاية هيئة الترفيه ، ويُعرَض على mbc  ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة .. تركي آل الشيخ يكشف عن عرض مسرحية عادل إمام

للمرة الأولى في التاريخ.. تركي آل الشيخ: عرض مسرحية "بودي جارد" على منصة شاهد VIP

شاهد عادل إمام من كواليس مسرحية بودي جارد

بعد قرار عرضها لأول مرة بعد 21 عاما.. معلومات عن مسرحية بودى جارد لـ عادل إمام

تركي آل الشيخ يجمع آراء 26 مليون شخص عن حفلات الفرق الموسيقية الكورية

ترشيحاتنا

المقطورة دهست الميكروباص .. انتقال قيادات أمن الجيزة لموقع حادث طريق الكريمات

برلمانى سابق يستنجد بوزير الداخلية: ملازم أول ضربنى وسحلني.. فيديو

سجل 38 نقطة .. ساحر أمريكي يقود سلة الأهلي لقهر الزمالك في غياب الحاوي

مش عاوز أشتغل معاه.. تفاصيل الأزمة المفتعلة بين عبد الباسط حمودة وعمرو دياب

القبض على المتهمة بسرقة سيارة شقيقة الفنانة روبي

أستون فيلا يرفض تجديد عقد أحمد المحمدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغذية وصحية.. طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة

7 عادات غذائية للحفاظ على الرشاقة وإنقاص الوزن

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور