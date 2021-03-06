بسبب لبس الكاجوال.. إيناس جوهر: تعرضت للتنمر في أول يوم عمل إذاعي.. فيديو

روت الإعلامية والإذاعية إيناس جوهر، كواليس بداية عملها في الإذاعة، قائلة إنها أول إذاعية ارتدت ملابس كاجوال أمام مايكروفون الإذاعة حيث أن جميع الإذاعيات من قبلها كانوا ملتزمين بأزياء فورمال.





وتابعت جوهر خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، أن بداية دخول جيلها إلى العمل الإعلامي كانت وسط جيل الرواد والعظماء، الذين بنوا على أكتافهم الإذاعة المصرية.





وأردفت:" جيلنا إستفاد بشكل كبير من العمل مع أساتذة كبار مثل جلال معوض وأميمة عبد العزيز وغيرهم، من العظماء الذين تركوا أثر كبار في الإذاعة المصرية.





وعن واقعة تعرضها للتنمر خلال أول يوم عمل في إذاعة الشرق الأوسط، قائلة: "ول ما دخلت الاستوديو، أنا فاكرة كويس إحدى الزميلات من إذاعة الشرق الأوسط، بصت لي من فوق لتحت، وقالت لي إيه البلاوي اللي بتتحدف علينا دي".





وأكملت:" هذا التعليق لم يشغل بالي، ولم يُحبطني في شيء، فمن يومها وأصبحت هناك مدرسة في الإذاعة تُدعى إيناس جوهر، موضحة: وكله قلع البدل والفورمال.



