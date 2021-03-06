وزير التعليم : 99.7% دخلوا امتحانات الترم الأول بمراحل التعليم المختلفة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه خلال إمتحانات المرحلة الثانوية نجحنا أن نقوم بعمل إمتحانات 7.2 مليون امتحان الكترونى من يوم السبت الماضي حتى يوم الخميس للصف الاول والثانى الثانوى.





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أن صفوف النقل من الصف الرابع الإبتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي تم الإنتهاء من إمتحانات الترم الأول بهدوء مشيرا إلى أنه تم عمل 10 مليون امتحان ورقي.





وتابع وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني تم عمل 10 مليون إمتحان لما يقرب من 2 مليون طالب مؤكدا أنه من يوم السبت الماضي حتى أمس تم عمل 27 مليون إمتحان.



