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بدأنا فيه أبريل 2020.. وزير التعليم العالي يكشف عن تفاصيل إنتاج اللقاح المصري لكورونا.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 12:56 ص
الدكتورخالد عبد
الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العال
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محمود محسن
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أنه تم عمل دورية في المجلات العلمية تضمنت نتائج الإجراءات لإنتاج لقاح كورونا المصري مؤكدا انها تضمنت المراحل الإكلينيكية والتي تعد خطوة هامة على الطريق لإنتاج لقاح كورونا المصري.

وأضاف عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية ام بي سي مصر أنه بدأنا في مشروع إنتاج لقاح مصري لمواجهة كورونا من أبريل 2020، والرئيس السيسي وضع ثقة كبيرة في العلماء المصريين.

وتابع وزير التعليم العالي أن أكبر المجلات العلمية في العالم قامت بنشر البحث المصري الذي يثبت نجاح وفعالية  اللقاح المصري على الحيوانات مؤكدا أن العلماء بالمركز القومي عملوا بشكل متواصل من أجل الخروج باللقاح.

وأشار عبد الغفار إلى أنه بعد نشر البحث المصري على تجربة اللقاح المصري، سوف  نبدأ في تحضير العينات من اللقاح للاستخدام في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على عشرات والمئات وبعد ذلك المرحلتين الثانية والثالثة المتطوعين بالألاف .
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