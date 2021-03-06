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أخبار البلد

محمد زيادة : كبوة ليفربول ستدفع صلاح نحو لقب الأفضل في العالم

السبت 06/مارس/2021 - 01:21 ص
الإعلامي محمد زيادة
الإعلامي محمد زيادة
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قسم الاخبار

أكد الإعلامي محمد زيادة في معرض تحليله لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي عن تدهور ليفربول محليا هذا الموسم أن ذلك أمر طبيعي في عالم كرة القدم، مضيفا أنه لا يوجد فريق في العالم يفوز بكل البطولات ويقدم الأداء المتميز في كل مباراة.

ورأي محمد زيادة أن الكبوة التي يتعرض لها ليفربول في البريمير ليج ستدفع النجم المصري محمد صلاح وغيره من نجوم الفريق مثل السنغالي ساديو ماني والبرازيلي فيرمينو إلى قبول العروض التي تنهال عليهم من فرق أوروبية أخرى.

وأكد أن صلاح لابد وأن يبحث عن شغف جديد في مستقبله بعد أن حقق مع ليفربول كل شيء، معتبرا أن الانتقال لريال مدريد أو برشلونة سيضع صلاح على الطريق السريع نحو الفوز يوما ما بلقب الأفضل في العالم.

جدير بالذكر أن الإعلامي المصري محمد زيادة بدأ خطوة جديدة في مسيرته المهنية المميزة بعد أن وقع اختيار شبكة الصحفيين الدوليين عليه ليكون محاضرا عن الإعلام الرياضي عبر تقنية الزوم خلال فترة الحظر الخاصة بجائحة كورونا.

محمد زيادة الذي يشغل مدير المراسلين في قناة الأهلي كان قد أنهى مسيرة طويلة مع قنوات العربية قبل أن ينتقل إلى الجزيرة الرياضية قبل التحول لمسماها الجديد بي إن سبورتس. وكان أحد أبرز المؤسسين للقناة وأحد أصواتها المميزة على مدار أكثر من عشر سنوات قدم خلالها العديد من المقابلات التليفزيونية مع كبار الشخصيات الرياضية ونجوم العالم بالإضافة لتغطيته لكبرى الأحداث الرياضية في العالم لعدة سنوات.

ويقوم محمد زيادة بالقاء محاضرات عن الإعلام الرياضي منذ ما يقرب من ست سنوات في بعض الجامعات المصرية والكليات المتخصصة في الإعلام التليفزيوني وستكون محاضراته القادمة عن الإعلام الرياضي لمختلف الجنسيات العربية عبر الشبكة الدولية للصحفيين.
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