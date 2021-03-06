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أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران

السبت 06/مارس/2021 - 02:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بإيران.

وقال البيت الأبيض في بيان له: "نشاطات إيران النووية والصاروخية ودعمها للإرهاب لا تزال تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي".

والخميس الماضي، أبدت الولايات المتحدة دعمها لقرار الأوروبيين سحب مشروع قرار ضد إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إنها تأمل أن توافق طهران الآن على "التحاور".

وكان الأوروبيون تخلّوا عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مسعى لحمل طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في خطوة رحبت بها إيران.

والاتّفاق المبرم بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي يترنح منذ أن انسحبت منه واشنطن في العام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران.



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